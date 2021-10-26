Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європейське агентство схвалило третю дозу вакцини Moderna

Вівторок, 26 жовтня 2021, 00:33
Європейське агентство схвалило третю дозу вакцини Moderna
Yuichi Yamazaki/Getty Images

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило бустерну (третю) дозу COVID-вакцини Moderna.

Джерело: ЕМАEuronews

Деталі: Агентство заявило, що третя доза "може бути призначена" людям у ​​віці 18 років і старше.

Дані засвідчили, що третя доза, введена через 6-8 місяців після другої дози, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких рівні антитіл знижувалися.

Побічні ефекти від ревакцинації аналогічні побічним ефектам після другої дози. Уточнюється, що ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується. В  EMA продовжать оцінку безпеки та ефективності вакцини.

Нагадаємо: Три тижні тому регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer та Moderna для людей із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: