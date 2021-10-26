Європейське агентство схвалило третю дозу вакцини Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило бустерну (третю) дозу COVID-вакцини Moderna.

Джерело: ЕМА, Euronews

Деталі: Агентство заявило, що третя доза "може бути призначена" людям у ​​віці 18 років і старше.

Дані засвідчили, що третя доза, введена через 6-8 місяців після другої дози, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких рівні антитіл знижувалися.

Побічні ефекти від ревакцинації аналогічні побічним ефектам після другої дози. Уточнюється, що ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується. В EMA продовжать оцінку безпеки та ефективності вакцини.

Нагадаємо: Три тижні тому регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer та Moderna для людей із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози.