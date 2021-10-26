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Європейське агентство схвалило третю дозу вакцини Moderna

Вівторок, 26 жовтня 2021, 00:33
Yuichi Yamazaki/Getty Images

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило бустерну (третю) дозу COVID-вакцини Moderna.

Джерело: ЕМАEuronews

Деталі: Агентство заявило, що третя доза "може бути призначена" людям у ​​віці 18 років і старше.

Дані засвідчили, що третя доза, введена через 6-8 місяців після другої дози, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких рівні антитіл знижувалися.

Побічні ефекти від ревакцинації аналогічні побічним ефектам після другої дози. Уточнюється, що ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується. В  EMA продовжать оцінку безпеки та ефективності вакцини.

Нагадаємо: Три тижні тому регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer та Moderna для людей із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози.

Теми: вакцинаціяЄС


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