Европейское агентство одобрило третью дозу вакцины Moderna
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило бустерную (третью) дозу COVID-вакцины Moderna.
Детали: Агентство заявило, что третья доза "может быть назначена" людям в возрасте 18 лет и старше.
Данные показали, что третья доза, введенная через 6-8 месяцев после второй дозы, привела к повышению уровня антител у взрослых, у которых уровни антител снижались.
Побочные эффекты от ревакцинации аналогичны побочным эффектам после второй дозы. Уточняется, что риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации тщательно отслеживается. В EMA продолжат оценку безопасности и эффективности вакцины.
Напомним: Три недели назад регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer и Moderna для людей с сильно ослабленной иммунной системой, по крайней мере через 28 дней после второй дозы.