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Европейское агентство одобрило третью дозу вакцины Moderna

Вторник, 26 октября 2021, 00:33
Европейское агентство одобрило третью дозу вакцины Moderna
Yuichi Yamazaki/Getty Images

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило бустерную (третью) дозу COVID-вакцины Moderna.

Источник: ЕМАEuronews

Детали: Агентство заявило, что третья доза "может быть назначена" людям в возрасте 18 лет и старше.

Данные показали, что третья доза, введенная через 6-8 месяцев после второй дозы, привела к повышению уровня антител у взрослых, у которых уровни антител снижались.

Побочные эффекты от ревакцинации аналогичны побочным эффектам после второй дозы. Уточняется, что риск воспалительных заболеваний сердца или других очень редких побочных эффектов после ревакцинации тщательно отслеживается. В EMA продолжат оценку безопасности и эффективности вакцины.

Напомним: Три недели назад регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer и Moderna для людей с сильно ослабленной иммунной системой, по крайней мере через 28 дней после второй дозы.

Темы: вакцинацияЕС
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