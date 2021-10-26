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У Китаї почнуть вакцинувати від COVID-19 дітей від 3 років

Вівторок, 26 жовтня 2021, 02:31
У Китаї почнуть вакцинувати від COVID-19 дітей від 3 років
MOHD RASFAN/AFP via Getty Images

У Китаї проти COVID-19 вакцинуватимуть дітей від трьох років.

Джерело: AP

Деталі: Як зазначається, в останні дні місцеві органи влади принаймні у п'яти провінціях випустили повідомлення про те, що дітям віком від трьох до 11 років потрібно буде пройти вакцинацію.

У червні Китай схвалив дві вакцини – Sinopharm з Пекінського інституту біологічних продуктів та Sinovac – для дітей віком від трьох до 17 років, але вакцинація проводиться лише дітям віком від 12 років та старше. У серпні регулятори схвалили ще одну, Sinopharm з Уханського інституту біологічних продуктів.

Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години було виявлено 35 нових випадків місцевої передачі інфекції, чотири з них – в Ганьсу. Ще 19 випадків було виявлено у Внутрішній Монголії. Решта випадків були розкидані по країні. В регіонах вживають нових жорстких заходів, щоб спробувати викорінити невеликі спалахи вірусу. Ганьсу, що сильно залежить від туризму, закрила всі туристичні об'єкти після виявлення нових випадків захворювання. Жителям деяких районів Внутрішньої Монголії було наказано залишатися вдома.

Нагадаємо: В Китаї повністю вакцинували 1,07 млрд осіб із 1,4 млрд населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяКитай
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