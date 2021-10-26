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В Китае начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 3 лет

Вторник, 26 октября 2021, 02:31
MOHD RASFAN/AFP via Getty Images

В Китае против COVID-19 будут вакцинировать детей от трех лет.

Источник: AP

Детали: Как отмечается, в последние дни местные органы власти по крайней мере в пяти провинциях выпустили сообщение о том, что детям в возрасте от трех до 11 лет нужно будет пройти вакцинацию.

В июне Китай одобрил две вакцины – Sinopharm из Пекинского института биологических продуктов и Sinovac – для детей от трех до 17 лет, но вакцинация проводится только детям от 12 лет и старше. В августе регуляторы одобрили еще одну, Sinopharm из Уханского института биологических продуктов.

Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа было обнаружено 35 новых случаев местной передачи инфекции, четыре из них – в Ганьсу. Еще 19 случаев было обнаружено во Внутренней Монголии. Остальные случаи были разбросаны по стране. В регионах принимаются новые жесткие меры, чтобы попытаться искоренить небольшие вспышки вируса. Ганьсу, сильно зависящая  от туризма, закрыла все туристические объекты после обнаружения новых случаев заболевания. Жителям некоторых районов Внутренней Монголии было велено оставаться дома.

Напомним: В Китае полностью вакцинировали 1,07 млрд человек из 1,4 млрд населения.

Темы: вакцинацияКитай
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