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Єгипет вперше за роки скасовує надзвичайний стан

Вівторок, 26 жовтня 2021, 04:33
KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

Єгипет скасовує надзвичайний стан вперше з 2017 року.

Джерело: президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у Facebook, Reuters

Дослівно: "Єгипет став ... завдяки своєму великому народу та вірним людям оазою безпеки та стабільності в регіоні, тому я вперше за багато років вирішив скасувати продовження надзвичайного стану".

Передісторія: Єгипет запровадив надзвичайний стан у квітні 2017 року після смертельних терактів у храмах. Відтоді  країна  регулярно продовжує НС  кожні три місяці попри покращення ситуації з безпекою.

Теми: Єгипет


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