Єгипет вперше за роки скасовує надзвичайний стан
Вівторок, 26 жовтня 2021, 04:33
Єгипет скасовує надзвичайний стан вперше з 2017 року.
Джерело: президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у Facebook, Reuters
Дослівно: "Єгипет став ... завдяки своєму великому народу та вірним людям оазою безпеки та стабільності в регіоні, тому я вперше за багато років вирішив скасувати продовження надзвичайного стану".
Передісторія: Єгипет запровадив надзвичайний стан у квітні 2017 року після смертельних терактів у храмах. Відтоді країна регулярно продовжує НС кожні три місяці попри покращення ситуації з безпекою.