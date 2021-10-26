Египет впервые за годы отменяет чрезвычайное положение

Египет отменяет чрезвычайное положение впервые с 2017 года.

Источник: президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в Facebook, Reuters

Дословно: "Египет стал… благодаря своему великому народу и верным людям оазисом безопасности и стабильности в регионе, поэтому я впервые за многие годы решил отменить продолжение чрезвычайного положения".

Предыстория: Египет ввел чрезвычайное положение в апреле 2017 года после смертельных терактов в храмах. С тех пор страна регулярно продолжает ЧС каждые три месяца несмотря на улучшение ситуации с безопасностью.