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В ОРЛО повідомляють про 42 смерті від Covid за добу

Вівторок, 26 жовтня 2021, 10:35
Луганськ, фото “Радіо Свобода”

Минулої доби, 25 жовтня, в окупованих районах Луганської області зафіксували 42 летальні випадки внаслідок ускладнень від захворювання Covid-19.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на "МОЗ" угруповання "ЛНР"

Деталі: Офіційної інформації про захворюваність на коронавірус на непідконтрольних Україні територіях немає.

За весь час пандемії в ОРЛО підтвердили 17 552 хворих на Covid-19. Із них 13 072 пацієнти одужали, а 2177 померли.

За останню добу одужали 50 пацієнтів, про нові випадки інфікування не повідомляється.

На підконтрольній Києву території Луганської області, за даними РНБО, за останню добу зафіксували 550 нових випадків Covid, 30 летальних випадків, 336 одужань. За весь час на цій території було зареєстровано 45 704 випадки хвороби, 1 453 смерті та 32 804 одужання. 

Теми: ОРДЛОCovid-2019коронавірусЛуганська областьЛНР


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