В ОРЛО сообщают о 42 смертях от Covid за сутки

За минувшие сутки, 25 октября, в оккупированных районах Луганской области зафиксировали 42 летальных случая вследствие осложнений от заболевания Covid-19.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на "минздрав" группировки "ЛНР"

Детали: Официальной информации о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных Украине территориях нет.

За все время пандемии в ОРЛО подтвердили 17 552 заболевших Covid-19. Из них 13 072 пациента выздоровели, а 2177 умерли.

За последние сутки выздоровели 50 пациентов, о новых случаях инфицирования не сообщается.

На подконтрольной Киеву территории Луганской области, по данным СНБО, за последние сутки зафиксировали 550 новых случаев Covid, 30 летальных исходов, 336 выздоровлений. За все время на этой территории было зарегистрировано 45 704 случая болезни, 1 453 смерти и 32 804 выздоровления.