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Незабаром уже 13 областей України будуть у "червоній зоні"

Вівторок, 26 жовтня 2021, 11:11
Хворі Харкова, фото Назарія Мазилюка, УП

Незабаром у "червоній" зоні епідемічної небезпеки буде вже 13 областей України, до "червоного" рівня віднесуть Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку й Чернігівську області. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 26 жовтня

Пряма мова: "Сьогодні у Рівненській та Миколаївській областях введено червоний рівень епідемінчої небезпеки. 

На найближчому засіданні державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в "червоний" рівень ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

Також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей у червоному рівні епідемічної небезпеки". 

Деталі: Ляшко нагадав, що середній час перебування регіону у "червоній зоні" під час весняної хвилі був 37 днів. 

Міністр сказав, що зараз ситуація з кількістю госпіталізованих набирає загрозливих обертів. 

У деяких областях показник заповненості ліжок, які дозволяють проводити кисневу терапію, досягає вже 80%. Йдеться про Донецьку й Запорізьку області. 

Загалом по країні показник завантаженості ліжок із киснем, призначених для хворих на Covid-19, складає 66%. 

Щоб зменшити навантаження на медичну систему, МОЗ змушений вводити жорсткі карантинні обмеження.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: карантинепідеміяCovid-2019коронавірусЛяшко Віктор


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