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У Польщі оновили законодавство, щоб уможливити негайне видворення нелегальних мігрантів

Вівторок, 26 жовтня 2021, 11:56

У Польщі набули чинності зміни до законодавства, які передбачають, що якщо нелегала затримали одразу після незаконного перетину кордону, така особа повинна негайно залишити територію країни за рішенням командира прикордонного загону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Ці зміни кардинально змінюють ситуацію для мігрантів, які шукають нагоди потрапити до Польщу та глибше у ЄС з території Білорусі.

Командир загону прикордонників, які виявляють нелегального мігранта, повинні будуть скласти акт про незаконний перетин кордону і видати рішення про те, що ця особа має покинути територію Польщі. На додачу, таким мігрантам буде тимчасово заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони - на період від 6 місяців до 3 років, а інформацію про це буде внесено до інформаційних систем Шенгену.

Рішення командира прикордонного загону можна оскаржити вище, але це не означає відкладення рішення про видворення.

Крім того, зміни дозволяють залишати без розгляду заявку на отримання притулку, якщо вона подана негайно після незаконного перетину кордону ЄС, якщо тільки ця особа не прибула "напряму з території, де її життя і свободи під серйозною загрозою", і не навела правдоподібні причини нелегального перетину кордону. 

Як повідомлялося, польський парламент у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

Днями повідомили, що Польща доведе до 10 тисяч число військових, які допомагають охороняти кордон з Білоруссю.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.

Теми: законодавствоПольща


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