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В Польше обновили закон, чтобы разрешить немедленное выдворение нелегальных мигрантов

Вторник, 26 октября 2021, 11:56

В Польше вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие, что если нелегала задержали сразу после незаконного пересечения границы, такое лицо должно немедленно покинуть территорию страны по решению командира пограничного отряда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Эти изменения кардинально меняют ситуацию для мигрантов, которые ищут возможность попасть в Польшу и глубже в ЕС с территории Беларуси.

Командир отряда пограничников, выявляющих нелегального мигранта, должен будет составить акт о незаконном пересечении границы и выдать решение о том, что это лицо должно покинуть территорию Польши. Вдобавок, таким мигрантам будет временно запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны - на период от 6 месяцев до 3 лет, а информация об этом будет внесена в информационные системы Шенгена.

Решение командира пограничного отряда можно оспорить выше, но это не означает отсрочку его выполнения.

Кроме того, изменения позволяют оставлять без рассмотрения заявку на получение убежища, если она подана немедленно после незаконного пересечения границы ЕС, если только это лицо не прибыло "напрямую с территории, где его жизнь и свободы под серьезной угрозой", и не привело правдоподобные причины для такого нелегального пересечения границы.

Как сообщалось, польский парламент в связи с наплывом нелегальных мигрантов утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6 млрд злотых - 350 миллионов евро.

С 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах действует чрезвычайное положение. 

На днях сообщили, что Польша доведет до 10 тысяч число военных, помогающих охранять границу с Беларусью.

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Темы: законодательствоПольша
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