На українців чекає потепління

Найближчої доби в Україні утримається досить холодна погода, але вже з четверга на територію України почне переміщатися тепле повітря із Західної Європи і температура підвищиться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 27 жовтня без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, на півдні Одеської області 3-8° тепла; вдень 8-13° тепла.

У Києві у середу опадів не очікується. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.

28 жовтня в Україні без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° тепла, у Карпатському регіоні та східних областях 0-6° морозу; вдень 9-14° тепла, у західних та південно-західних областях місцями 15-18°.

У столиці у четвер без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.