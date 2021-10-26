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Украинцев ждет потепление

Вторник, 26 октября 2021, 12:00
Украинцев ждет потепление
фото Татьяны Давыденко

В ближайшие сутки в Украине сохранится довольно холодная погода, но уже с четверга на территорию Украины начнет перемещаться теплый воздух с Западной Европы и температура повысится.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 27 октября в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза, на юге Одесской области 3-8° тепла; днем 8-13° тепла.

В Киеве в среду осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.

28 октября в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях 0-6° мороза; днём 9-14° тепла, в западных и юго-западных областях местами 15-18°.

В столице в четверг без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Темы: погода
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