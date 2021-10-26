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У Криму – новий добовий максимум хворих на Covid

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:16
У Криму – новий добовий максимум хворих на Covid
Фото РІА Новости

В окупованому Росією Криму за минулу добу зафіксували 662 нових випадки коронавірусної хвороби, це новий добовий максимум хворих на Covid-19.

Джерело: Крыминформ із посиланням на кримське "МОЗ"

Деталі: Померли минулої доби 17 осіб, виписано після одужання 707 осіб.

Обстежено на коронавірусну інфекцію 2 472 особи.

Всього на півострові з початку пандемії було підтверджено 93 314 випадків коронавірусу, з них одужали 78 775 осіб, померли – 2 911 осіб.

На день раніше, за добу 24 жовтня, у Криму було виявлено 655 випадків коронавірусу. Щодобове зростання заражень Covid-19 на півострові почалося 3 жовтня.

Раніше нещеплених кримських працівників підприємств низки сфер вирішили відправляти на віддалений режим роботи.

Крім того, в Криму ввели QR-коди для готелів та закладів дозвілля. Пізніше правила зробили ще жорсткішими: при розміщенні в готелях щепленим росіянам потрібно надавати, крім QR-коду, і негативний ПЛР-тест.

Теми: КримCovid-2019коронавірусепідемія
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