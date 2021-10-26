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В Крыму – новый суточный максимум больных Covid

Вторник, 26 октября 2021, 12:16
В Крыму – новый суточный максимум больных Covid
Фото РИА Новости

В оккупированном Россией Крыму за минувшие сутки зафиксировали 662 новых случая коронавирусной болезни, это новый суточный максимум больных Covid-19.

Источник: Крыминформ со ссылкой на крымский "Минздрав"

Детали: Скончались за прошедшие сутки 17 человек, выписаны после выздоровления 707 человек.

Обследовано на коронавирусную инфекцию 2 472 человека.

Всего на полуострове с начала пандемии было подтверждено 93 314 случаев коронавируса, из них выздоровели 78 775 человек, скончались – 2 911 человек.

Днем ранее, за сутки 24 октября, в Крыму было выявлено 655 случаев коронавируса. Ежесуточный рост заражений Covid-19 на полуострове начался 3 октября.

Ранее непривитых крымских работников предприятий ряда сфер решили отправлять на удаленный режим работы.

Кроме того, в Крыму ввели QR-коды для гостиниц и досуговых учреждений. Позже правила ужесточили еще больше: при размещении в отелях привитым россиянам требуется предоставлять кроме QR-кода и отрицательный ПЦР-тест.

Темы: КрымCovid-2019коронавирусэпидемия
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