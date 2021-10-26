У РФ новий рекорд померлих від covid-19: більше тисячі

Минулої доби в Росії зафіксували новий антирекорд померлих від коронавірусу - 1 106 пацієнтів, захворіли в РФ - 36 446 осіб.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Зазначається, що попередній максимум за кількістю померлих був зафіксований на ранок 23 жовтня: тоді за добу померли 1 075 пацієнтів.

Найбільше померлих у Москві - 86, у Санкт-Петербурзі померли 72 пацієнти, у Краснодарському краї - 40.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 316 тис. 19 випадків коронавірусу, 232 775 померлих і 7 млн 213 тис. 584 осіб одужали.