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У РФ новий рекорд померлих від covid-19: більше тисячі

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:23
У РФ новий рекорд померлих від covid-19: більше тисячі
фото: pixabay

Минулої доби в Росії зафіксували новий антирекорд померлих від коронавірусу - 1 106 пацієнтів, захворіли в РФ - 36 446 осіб.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Зазначається, що попередній максимум за кількістю померлих був зафіксований на ранок 23 жовтня: тоді за добу померли 1 075 пацієнтів.

Найбільше померлих у Москві - 86, у Санкт-Петербурзі померли 72 пацієнти, у Краснодарському краї - 40.

Усього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 316 тис. 19 випадків коронавірусу, 232 775 померлих і 7 млн 213 тис. 584 осіб одужали.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяCovid-2019коронавірускарантин
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