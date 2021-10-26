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В РФ новый рекорд умерших от covid-19: более тысячи

Вторник, 26 октября 2021, 12:23
фото: pixabay

За прошедшие сутки в России зафиксировали новый антирекорд умерших от коронавируса - 1 106 пациентов, заболели в РФ - 36 446 человек.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что предыдущий максимум по числу умерших был зафиксирован к утру 23 октября: тогда за сутки умерли 1 075 пациентов.

Больше всего скончавшихся в Москве - 86, в Санкт-Петербурге умерли 72 пациента, в Краснодарском крае - 40.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 316 тыс. 019 случаев коронавируса, 232 775 умерших и 7 млн 213 тыс. 584 выписанных.

Темы: РосcияCovid-2019коронавирускарантин
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