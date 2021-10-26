Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом

У США центри попередження і контролю захворюваності внесли Україну до списку країн "дуже високого ризику" за ситуацією з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

25 жовтня Україну перемістили зі списку "рівня 3", куди відносять країни з "високими ризиком", до найнебезпечнішого "рівня 4" . До цих країн рекомендують уникати поїздок, а якщо подорож є необхідною - обов'язково пройти перед нею повний курс щеплення від коронавірусу.

Україна цього тижня стала єдиною країною, яку додали у список "рівня 4".

Критерієм для цього є показник захворюваності понад 500 випадків на 100 тисяч населення за останні 28 днів.

Разом з Україною, у цьому списку також Британія, низка країн ЄС, сусідня Молдова, Туреччина.

Нагадаємо, США з 8 листопада відкриють в’їзд для повністю щеплених іноземців - але тільки вакцинами, які отримали схвалення регулюючих органів США чи ВООЗ. Крім того, вимагатимуть негативний тест.

Як повідомлялося раніше, Україна ймовірно ще на тиждень залишиться у "зеленому списку" Євросоюзу.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.