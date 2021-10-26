Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:52
фото: pixabay

У США центри попередження і контролю захворюваності внесли Україну до списку країн "дуже високого ризику" за ситуацією з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

25 жовтня Україну перемістили зі списку "рівня 3", куди відносять країни з "високими ризиком", до найнебезпечнішого "рівня 4" . До цих країн рекомендують уникати поїздок, а якщо подорож є необхідною - обов'язково пройти перед нею повний курс щеплення від коронавірусу. 

Україна цього тижня стала єдиною країною, яку додали у список "рівня 4". 

Критерієм для цього є показник захворюваності понад 500 випадків на 100 тисяч населення за останні 28 днів. 

Разом з Україною, у цьому списку також Британія, низка країн ЄС, сусідня Молдова, Туреччина.

Нагадаємо, США з 8 листопада відкриють в’їзд для повністю щеплених іноземців - але тільки вакцинами, які отримали схвалення регулюючих органів США чи ВООЗ. Крім того, вимагатимуть негативний тест.

Як повідомлялося раніше, Україна ймовірно ще на тиждень залишиться у "зеленому списку" Євросоюзу.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

Теми: СШАУкраїнакоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

У НАБУ понад 10 заяв щодо "грошей в конвертах" у Раді – Ситник

На Донбасі вбили українського військового

Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону концертів росіян

Усі новини...
США
Радник Байдена: Путін наближається до використання газу як зброї
В ТЦ в США сталася стрілянина, двоє загиблих
У США дітей від 5 років можуть почати вакцинувати проти COVID у листопаді
Останні новини
00:38
фотоОкупанти обстріляли населені пункти на Луганщині
23:52
фото, відеоУ Сумах застрелили активіста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом
22:39
У Швеції третьою дозою вакцинуватимуть літніх людей і медперсонал
22:18
Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"
22:01
Новини економіки: приватизаційний "розіграш" Більшовика, продаж готелю "Салют"
21:49
Імпорт електроенергії з РФ: Україна провела аукціон на доступ до перетину
21:42
Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони
21:34
Оператор ГТС через борги Фірташа заробив вчетверо менше, ніж торік
21:26
"Шахтар" також гратиме у чвертьфіналі Кубка України
Усі новини...