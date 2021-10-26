Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:52
Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом
фото: pixabay

У США центри попередження і контролю захворюваності внесли Україну до списку країн "дуже високого ризику" за ситуацією з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

25 жовтня Україну перемістили зі списку "рівня 3", куди відносять країни з "високими ризиком", до найнебезпечнішого "рівня 4" . До цих країн рекомендують уникати поїздок, а якщо подорож є необхідною - обов'язково пройти перед нею повний курс щеплення від коронавірусу. 

Україна цього тижня стала єдиною країною, яку додали у список "рівня 4". 

Критерієм для цього є показник захворюваності понад 500 випадків на 100 тисяч населення за останні 28 днів. 

Разом з Україною, у цьому списку також Британія, низка країн ЄС, сусідня Молдова, Туреччина.

Нагадаємо, США з 8 листопада відкриють в’їзд для повністю щеплених іноземців - але тільки вакцинами, які отримали схвалення регулюючих органів США чи ВООЗ. Крім того, вимагатимуть негативний тест.

Як повідомлялося раніше, Україна ймовірно ще на тиждень залишиться у "зеленому списку" Євросоюзу.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

Теми: СШАУкраїнакоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: