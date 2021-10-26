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Украину в США отнесли к странам наивысшего риска по ситуации с коронавирусом

Вторник, 26 октября 2021, 12:52
Украину в США отнесли к странам наивысшего риска по ситуации с коронавирусом
фото: pixabay

В США центры предупреждения и контроля заболеваемости внесли Украину в список стран "очень высокого риска" по ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

25 октября Украину переместили из списка "уровня 3", куда относят страны "высокого риска", в список самого опасного "уровня 4". В эти страны рекомендуют избегать поездок, а если путешествие необходимо - обязательно пройти перед ним полный курс прививки от коронавируса.

Украина на этой неделе стала единственной страной, добавленной в список "уровня 4".

Критерием для этого является показатель заболеваемости более 500 случаев на 100 тысяч населения за последние 28 дней.

Вместе с Украиной, в этом списке также Великобритания, ряд стран ЕС, соседняя Молдова, Турция.

Напомним, США с 8 ноября откроют въезд для полностью привитых иностранцев – но только вакцинами, получившими одобрение регуляторных органов США или ВОЗ. Кроме того, потребуюется негативный тест.

Как сообщалось ранее, Украина, вероятно, еще на неделю останется в "зеленом списке" Евросоюза.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в красную зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев"

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Темы: СШАУкраинакоронавирусCovid-2019
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