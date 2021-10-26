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Суд в Амстердамі наказав повернути "скіфське золото" Україні

Вівторок, 26 жовтня 2021, 13:01
Суд в Амстердамі наказав повернути скіфське золото Україні
Один з предметів скіфської золотої колекції, Фото: Kazakh TV

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Про рішення суду "Європейській правді" стало відомо від джерела в посольстві України у Нідерландах.

Справа стосується колекції "скіфського золота", яке під час захоплення Росією Криму перебувало на експозиції в нідерландському музеї.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення.

Провадження затягнулося та було призупинено до вирішення питання про відвід судді на вимогу України. Врешті апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня минулого року задовольнила клопотання України.

В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнасудЄвропаЄС
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