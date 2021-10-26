Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд в Амстердаме приказал вернуть "скифское золото" Украине

Вторник, 26 октября 2021, 13:01
Один из предметов скифской золотой коллекции, Фото: Kazakh TV

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

О решении суда "Европейской правде" стало известно от источника в посольстве Украины в Нидерландах.

Дело касается коллекции "скифского золота", которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.

Дело затянулось и было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи по требованию Украины. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября прошлого года удовлетворила ходатайство Украины.

Решение суда приветствовал президент Владимир Зеленский.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

Темы: УкраинасудЕвропаЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главный санврач призвал не верить фейкам: вакцина не вызывает бесплодия и не влияет на ДНК

ДТП в Харькове: 16-летний парень не был пьян, но мог гнать 180 км/ч

ИнфографикаКиев вышел на "красные" показатели по ковиду, далее – локдаун для непривитых

фотоУбийство активиста "Правого сектора": полиция рассматривает 2 версии

Суд взял под стражу 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове

фото, видеоМошенники продавали участок в Киеве за 1 миллион долларов

Все новости...
Украина
Украину в США отнесли к странам наивысшего риска по ситуации с коронавирусом
Укрэнерго проведет аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Джонсон в разговоре с Путиным напомнил о важности суверенитета Украины
Последние новости
14:26
"Масштабы исчисляются миллиардами": в ГНС рассказали об уклонении застройщиков от налогов
14:13
Киевлян призывают быть внимательнее на дороге – ожидается туман
14:10
Оккупационный "суд" в Крыму продлил арест активисту Джелялу до 23 января
13:56
В Моршине только один человек госпитализирован с Covid-19: женщина невакцинирована
13:55
Закарпатский облсовет отправил в отставку своего главу-"слугу"
13:49
В оккупированном Крыму фиксируют новые антирекорды эпидемии 
13:41
63% поляков хотят прививаться третьей дозой ковид-вакцины
13:22
Ляшко объяснил, почему появляются сообщения о недостатке кислорода для пациентов с COVID-19
13:15
ФЛП без кассовых аппаратов: в налоговой объяснили, чего ждать в новом году
13:13
Чиновники в Одесской области украли половину средств, выделенных на закупку масок – СБУ
Все новости...