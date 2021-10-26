В Україні запустили реєстр педофілів

В Україні запустили в тестовому режимі роботу Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

Джерело: сайт Міністерства юстиції, в якому цитують коментарі заступниці міністра Олени Висоцької

Пряма мова Висоцької: "Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу.

Доступ до таких реєстрів матимуть всі наші правоохоронці. Тому реєстр важливий, хоч і складний в наповненні".

Деталі: Наразі реєстр педофілів працює в тестовому режимі. Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює його, вивчаючи особові справи засуджених за подібні злочини. Інформація про злочинців буде зберігатися навіть після відбуття покарання.

Станом на 26 жовтня у реєстрі є дані стосовно 171 особи, яку покарали в судовому порядку за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Водночас Висоцька зазначила, що внесення нових осіб до реєстру відбуватиметься винятково за ухвалою суду. Така процедура запобігає порушенню прав людини та гарантує неупередженість рішення правоохоронців про появу певної особи в цьому реєстрі.

У створенні реєстру, за словами заступниці міністра, українські держслужбовці орієнтувалися на досвід Норвегії, США та Канади, де також діють подібні архіви даних.

Що цьому передувало: