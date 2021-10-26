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В Украине запустили реестр педофилов

Вторник, 26 октября 2021, 13:43
В Украине запустили реестр педофилов
фото Getty Images

В Украине запустили в тестовом режиме работу Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Источник: сайт Министерства юстиции со ссылкой на комментарии заместителя министра Елены Высоцкой

Прямая речь Высоцкой: "Сутью этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или медицинские учреждения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу.

Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении".

Детали: Пока что реестр педофилов работает в тестовом режиме. Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет его, изучая личные дела осужденных за подобные преступления. Информация о преступниках будет храниться даже после отбывания наказания.

По состоянию на 26 октября в реестре есть данные о 171 лице, осужденном в судебном порядке за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

В то же время Высоцкая отметила, что внесение новых лиц в реестр будет происходить исключительно по решению суда. Такая процедура предотвращает нарушение прав человека и гарантирует беспристрастность в решениях правоохранителей относительно внесения определенного лица в этот реестр.

В создании реестра, по словам замминистра, украинские чиновники ориентировались на опыт Норвегии, США и Канады, где также действуют подобные архивы данных.

Что этому предшествовало:

  • 19 декабря 2019 года народные депутаты приняли закон о процедурах наполнения и деятельности "реестра педофилов". 13 января 2020 года закон подписал президент Владимир Зеленский.
  • 11 июля 2019 года Верховная Рада усилила уголовную ответственность за совершение сексуальных преступлений против несовершеннолетних, в частности, ввела принудительную кастрацию для осужденных по этим статьям.
  • В 2018 году Национальная полиция предлагала создание реестра педофилов, открытого для всех людей.

Украинская правда

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Темы: педофилыУкраина
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