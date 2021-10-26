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Монастирський хоче єдиний реєстр зброї в Україні найближчим часом

Вівторок, 26 жовтня 2021, 14:17
фото Укрінформу

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що пріоритетним питанням для нього є створення повноцінного реєстру зброї, і запевнив, що такий буде створений найближчим часом.

Джерело: Монастирський під час наради 26 жовтня в Офісі генпрокурора, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Поставив завдання, щоб до кінця цього року, максимум початку наступного, в Україні запрацював повноцінний реєстр зброї, який, на жаль, не був створений за 30 років Незалежності".

Деталі: Також міністр висловив надію, що до кінця року "хоча б у першому читанні проголосують за закон про обіг зброї, і далі можна рухатись до прийняття у другому читанні".

У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко зауважив, що для поліції стало додатковим викликом те, що ділки почали використовувати пошту для переправлення зброї. "Люди безперешкодно пересилають як боєприпаси, так і запчастини до зброї", - зазначив він.

Однак, голова НПУ стверджкє, що за 9 місяців було зареєстровано правопорушень, які пов’язані з торгівлею зброї, на 24 відсотки менше, ніж за аналогічний період.

У 83 відсотках кримінальних проваджень особи отримали повідомлення про підозру. Завершено розслідування та надіслано до суду з обвинувальним актом майже 2 тисячі таких фактів. У результаті, відзначив Клименко, до кримінальної відповідальності притягуються 2 800 правопорушників цієї категорії. З них взято під варту 300 осіб. Щодо більш як 230 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За словами Клименка, проблеми є також у збуті озброєння військовослужбовцями: події на сході штовхають військовослужбовців на те, щоб вивозити зброю та боєприпаси в мирне життя і потрібно цьому протидіяти.

Клименко навів цифри: за 9 місяців задокументовано понад 120 фактів вилучення з незаконного обігу зброї та боєприпасів у діючих військових та колишніх учасників бойових дій.

Крім того, направлено до суду кримінальні провадження щодо 11 організованих злочинних груп, причетних до незаконного обігу зброї.

Теми: МВСзброя


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