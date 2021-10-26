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Монастырский хочет единый реестр оружия в Украине в ближайшее время

Вторник, 26 октября 2021, 14:17
фото Укринформа

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что приоритетным вопросом для него является создание полноценного реестра оружия и заверил, что такой будет создан в ближайшее время.

Источник: Монастырский во время совещания 26 октября в Офисе генпрокурора, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Поставил задачу, чтобы до конца этого года, максимум начала следующего, в Украине заработал полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не был создан за 30 лет Независимости".

Детали: Также министр выразил надежду, что до конца года "хотя бы в первом чтении проголосуют за закон об обращении оружия, и дальше можно двигаться к принятию во втором чтении".

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что для полиции стало дополнительным вызовом то, что дельцы начали использовать почту для переправки оружия. "Люди беспрепятственно пересылают как боеприпасы, так и запчасти к оружию", – отметил он.

Однако глава НПУ утверждает, что за 9 месяцев было зарегистрировано правонарушений, связанных с торговлей оружия, на 24 процента меньше, чем за аналогичный период.

В 83 процентах уголовных производств лица получили уведомление о подозрении. Завершено расследование и направлено в суд с обвинительным актом почти 2 тысячи таких фактов. В результате, отметил Клименко, к уголовной ответственности привлекаются 2800 правонарушителей этой категории. Из них взяты под стражу 300 человек. Относительно более 230 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По словам Клименко, проблемы есть и в сбыте вооружения военнослужащими: события на востоке толкают военнослужащих на то, чтобы вывозить оружие и боеприпасы в мирную жизнь и нужно этому противодействовать.

Клименко привел цифры: за 9 месяцев задокументировано более 120 фактов изъятия из незаконного обращения оружия и боеприпасов у действующих военных и бывших участников боевых действий.

Кроме того, направлены в суд уголовные производства по 11 организованным преступным группам, причастным к незаконному обороту оружия.

Темы: МВДоружие
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