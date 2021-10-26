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У Харкові оштрафували мережу магазинів, яка торгувала цукерками з Росії

Вівторок, 26 жовтня 2021, 14:28
У Харкові оштрафували мережу магазинів, яка торгувала цукерками з Росії
фото: Держпродспоживслужба

У Харківській області оштрафували мережу магазинів, яка продавала підсанкційні російські цукерки.

Джерело: Держпродспоживслужба, голова відомства Владислава Магалецька

Пряма мова: "Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно.

Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо".

Деталі: Відповідно до постанови Кабміну ввезення і реалізація російських солодощів заборонені в Україні.

Інспекція виявила в Харківській області заборонені солодощі російських виробників - ПАО "Красный Октябрь" м. Москва; ОАО "кондитерський концерн "Бабаевский"; кондитерська фабрика "Победа" м. Москва; м. Старий Оскол Бєлгородська область; АО "АКконд" м. Чебоксари - цукерки 9 (дев’яти) найменувань.

 

За порушення вимог маркування продукції мережу магазинів солодощів оштрафували.

Українська правда

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Теми: РосіяХарків
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