У Харкові оштрафували мережу магазинів, яка торгувала цукерками з Росії
У Харківській області оштрафували мережу магазинів, яка продавала підсанкційні російські цукерки.
Джерело: Держпродспоживслужба, голова відомства Владислава Магалецька
Пряма мова: "Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно.
Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо".
Деталі: Відповідно до постанови Кабміну ввезення і реалізація російських солодощів заборонені в Україні.
Інспекція виявила в Харківській області заборонені солодощі російських виробників - ПАО "Красный Октябрь" м. Москва; ОАО "кондитерський концерн "Бабаевский"; кондитерська фабрика "Победа" м. Москва; м. Старий Оскол Бєлгородська область; АО "АКконд" м. Чебоксари - цукерки 9 (дев’яти) найменувань.
За порушення вимог маркування продукції мережу магазинів солодощів оштрафували.