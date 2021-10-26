В Харькове оштрафовали сеть магазинов, торговавших конфетами из России

В Харьковской области была оштрафована сеть магазинов, продававшая подсанкционные российские конфеты.

Источник: Госпродпотребслужба, глава ведомства Владислава Магалецкая

Прямая речь: Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно.

Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно".

Детали: Согласно постановлению Кабмина, ввоз и реализация российских сладостей запрещены в Украине.

Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости российских производителей – ПАО "Красный Октябрь" г. Москва; ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский"; кондитерская фабрика "Победа" г. Москва; г. Старый Оскол Белгородская область; АО "АКконд" г. Чебоксары - конфеты 9 (девяти) наименований.

За нарушение требований маркировки продукции сеть магазинов сладостей оштрафовали.