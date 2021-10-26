"Скіфське золото" передадуть музею в Києві до стабілізації ситуації в Криму: деталі рішення

Рішення Апеляційного суду Амстердама передбачає, що "скіфське золото" тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Про це йдеться у заяві суду, опублікованій після винесення рішення, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення передбачає, що музейні експонати будуть передані до Державного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму. Це тимчасовий захід", - йдеться у заяві.

Суд зазначив, що в цих обставинах - з метою захисту своєї культурної спадщини і незважаючи на право оперативного управління, яке належить музеям, державі Україна було дозволено вжити такого тимчасового заходу.

Також наголошується, що культурні інтереси держави переважають інтереси кримських музеїв.

"Хоч музейні експонати походять із Криму і в цьому сенсі також можуть розглядатися як спадщина Криму, вони є частиною культурної спадщини України, оскільки остання існує як незалежна держава з 1991 року. Музейні експонати належать Музейному фонду держави Україна", - йдеться у рішенні.

Розгляд апеляції завершився, але сторони мають змогу подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Справа стосувалася колекції "скіфського золота", яке під час захоплення Росією Криму у 2104 році перебувало на експозиції в нідерландському музеї.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.