Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Скіфське золото" передадуть музею в Києві до стабілізації ситуації в Криму: деталі рішення

Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:19
Скіфське золото передадуть музею в Києві до стабілізації ситуації в Криму: деталі рішення
фото: getty images

Рішення Апеляційного суду Амстердама передбачає, що "скіфське золото" тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Про це йдеться у заяві суду, опублікованій після винесення рішення, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення передбачає, що музейні експонати будуть передані до Державного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму. Це тимчасовий захід", - йдеться у заяві.

Суд зазначив, що в цих обставинах - з метою захисту своєї культурної спадщини і незважаючи на право оперативного управління, яке належить музеям, державі Україна було дозволено вжити такого тимчасового заходу.

Також наголошується, що культурні інтереси держави переважають інтереси кримських музеїв.

"Хоч музейні експонати походять із Криму і в цьому сенсі також можуть розглядатися як спадщина Криму, вони є частиною культурної спадщини України, оскільки остання існує як незалежна держава з 1991 року. Музейні експонати належать Музейному фонду держави Україна", - йдеться у рішенні.

Розгляд апеляції завершився, але сторони мають змогу подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Справа стосувалася колекції "скіфського золота", яке під час захоплення Росією Криму у 2104 році перебувало на експозиції в нідерландському музеї.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївсудЄвропаЄСКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: