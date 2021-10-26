"Скифское золото" передадут музею в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму: детали решения

Решение Апелляционного суда Амстердама предусматривает, что "скифское золото" временно будет передано в Государственный исторический музей Украины в Киеве.

Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном после вынесения решения, сообщает "Европейская правда".

"Решение предусматривает, что музейные экспонаты будут переданы в Государственный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму. Это временная мера", - говорится в заявлении.

Суд указал, что в данных обстоятельствах - в целях защиты своего культурного наследия и несмотря на право оперативного управления, принадлежащее музеям, государству Украина было разрешено принять такую ​​временную меру.

Также отмечается, что культурные интересы государства перевешивают интересы Крымских музеев.

"Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последняя существует как независимое государство с 1991 года. Музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украина", - говорится в решении.

Рассмотрение апелляции завершилось, но стороны имеют возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Дело касалось коллекции "скифского золота", которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.