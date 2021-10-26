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У Меркель закончились полномочия канцлера Германии

Вторник, 26 октября 2021, 16:20
Ангела Меркель. фото Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера.

Об этом пишет Der Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

В Германии во вторник состоялось первое заседание Бундестага нового созыва. С этого дня полномочия канцлера прекращаются.

Штайнмайер уже 26 октября во дворце Бельвю передаст удостоверение об увольнении членам федерального правительства. Впрочем, президент официально попросил Меркель продолжать исполнять обязанности канцлера.

Статья 69 Конституции Германии предусматривает, что президент может потребовать от канцлера или министра продолжить деятельность до назначения преемника. Ни канцлер, ни министр не могут отказать в этом.

Меркель присутствовала на сегодняшнем заседании парламента, хотя она уже не является членом Бундестага впервые за 31 год. Вместе со Штайнмайером она находилась в ложе для гостей.

Напомним, на прошлой неделе СДПГ, "Зеленые" и "свободные демократы" начали официальные переговоры о коалиции. Они хотят, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.

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Темы: Меркель
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