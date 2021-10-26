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Лукашенко поскаржився, що Захід перекинув танки на кордон із Білоруссю

Вівторок, 26 жовтня 2021, 16:30
фото: сайт Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до західних кордонів країни перекинули бронетехніку.

Джерело: сайт самопроголошеного президента Білорусі

Пряма мова: "Ви чудово бачите, ви тут більше на Заході, ніж решта. І бачите, що відбувалося і чого від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону – танки…

Негідники такі. Боюся, щоб вони війну не розв'язали тут".

Деталі: Лукашенко звернувся до інспектора по Гродненській області Юрія Караєва: "Ти, Юро, дивися тут (ти ж генерал, крім усього іншого), що вони там творять за межами. Вчасно підказуйте".

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьзброякордон


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