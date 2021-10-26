Лукашенко поскаржився, що Захід перекинув танки на кордон із Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до західних кордонів країни перекинули бронетехніку.

Джерело: сайт самопроголошеного президента Білорусі

Пряма мова: "Ви чудово бачите, ви тут більше на Заході, ніж решта. І бачите, що відбувалося і чого від нас хочуть. Вчора вже "Леопарди" підкинули до нашого кордону – танки…

Негідники такі. Боюся, щоб вони війну не розв'язали тут".

Деталі: Лукашенко звернувся до інспектора по Гродненській області Юрія Караєва: "Ти, Юро, дивися тут (ти ж генерал, крім усього іншого), що вони там творять за межами. Вчасно підказуйте".