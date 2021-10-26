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Лукашенко пожаловался, что Запад перекинул танки на границу с Беларусью

Вторник, 26 октября 2021, 16:30
Лукашенко пожаловался, что Запад перекинул танки на границу с Беларусью
фото: сайт Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к западным границам его страны перебросили бронетехнику.

Источник: сайт самопровозглашённого президента Беларуси

Прямая речь: "Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе – танки…

Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь".

Детали: Лукашенко обратился к инспектору по Гродненской области Юрию Караеву: "Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте".

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларусьоружиеграница
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