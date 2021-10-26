На Рівненській АЕС розгерметизувалась труба: спалахнув водень
Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:01
На території Рівненської АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу.
Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій, МВС
Дослівно: "26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3 (знаходиться на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння".
Деталі: Повідомляється, що персонал станції перекрив трубопровід. Жертв та постраждалих немає.
У відомстві додали, що радіаційний та протипожежний стан в межах норми.
Наразі станція працює в штатному режимі.
Українська правда