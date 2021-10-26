Окупанти Донбасу вбили українського бійця, ще один отримав поранення

Збройні формування Російської Федерації знову грубо порушили перемир'я на сході України; внаслідок одного з обстрілів загинув український воїн, ще один зазнав осколкове поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС, Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння…

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний".

Деталі: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє, що один воїн загинув а інший отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу у цій смузі відповідальності

Штаб ООС конкретизує щодо 7 обстрілів:

Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.