Оккупанты Донбасса убили украинского бойца, еще один получил ранение

Вооруженные формирования Российской Федерации снова грубо нарушили перемирие на востоке Украины; в результате одного из обстрелов погиб украинский воин, еще один получил осколочное ранение.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС, Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения…

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один ранен. Воину оказана предмедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное".

Детали: Оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщает, что один воин погиб, а другой получил осколочное ранение в результате обстрела в этой полосе ответственности.

Штаб ООС конкретизирует относитлеьно 7 обстрелов:

У Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.