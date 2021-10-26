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В МЗС докладуть зусиль, щоб українці могли їздити до ЄС і в разі виключення з "зеленого списку"

Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:34
В МЗС докладуть зусиль, щоб українці могли їздити до ЄС і в разі виключення з зеленого списку
фото: pixabay

Глава МЗС Дмитро Кулеба обіцяє застосувати всю дипломатичну майстерність, щоб українці могли їздити до ЄС навіть у разі виключення з "зеленого списку" для подорожей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Наразі правила поки не змінилися. Ми застосуємо всю дипломатичну майстерність, аби навіть у разі виключення з "зеленого списку" ЄС українці мали можливості подорожувати до країн Євросоюзу" - написав Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів Twitter.

Як повідомлялося раніше, Україна ймовірно ще на тиждень залишиться у "зеленому списку" Євросоюзу.

Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.

Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСкарантинУкраїнаЄСвакцинація
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