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В МИД приложат усилия, чтобы украинцы могли ездить в ЕС и в случае исключения из "зеленого списка"

Вторник, 26 октября 2021, 17:34
фото: pixabay

Глава МИД Дмитрий Кулеба обещает применить все дипломатическое мастерство, чтобы украинцы могли ездить в ЕС даже в случае исключения из зеленого списка для путешествий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пока правила пока не изменились. Мы применим все дипломатическое мастерство, чтобы даже в случае исключения из "зеленого списка" ЕС украинцы имели возможность путешествовать в страны Евросоюза" - написал Кулеба, отвечая на вопросы пользователей Twitter.

Как сообщалось ранее, Украина, вероятно, еще на неделю останется в "зеленом списке" Евросоюза.

О том, как изменятся правила безвизового авиасообщения Украины и ЕС в случае перехода Украины в красную зону, смотрите в новом видео от Европейской правды.

Об обновленных правилах въезда в государства ЕС читайте в публикации "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев"

Темы: МИДкарантинУкраинаЕСвакцинация
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