У Британії найбільша кількість пов'язаних з коронавірусом смертей з березня
У Великій Британії зареєстровано 263 випадки смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус - це найвищий щоденний показник з 3 березня.
Такі дані наводить ВВС, повідомляє "Європейська правда".
Цифри щоденних смертей зазвичай вищі у вівторок через затримки реєстрації у вихідні.
Через технічні проблеми сьогоднішні цифри також включають смертельні випадки та випадки захворювання в Уельсі за 72-годинний період.
Проте, загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні сім днів, зросла на 7,8% у порівнянні з попереднім тижнем.
Також зареєстровано ще 40 954 випадки зараження, що трохи більше за вчорашній показник у 36 567 випадків. До сьогодні кількість нових випадків знижувалася чотири дні поспіль.
Загальна кількість випадків, зареєстрованих за останні сім днів, трохи знизилася – на 0,4% – у порівнянні з попереднім тижнем.
Близько 86,5% населення Британії віком від 12 років одержали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 79,3% одержали дві дози.