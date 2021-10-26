Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії найбільша кількість пов'язаних з коронавірусом смертей з березня

Вівторок, 26 жовтня 2021, 19:28

У Великій Британії зареєстровано 263 випадки смерті протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус - це найвищий щоденний показник з 3 березня.

Такі дані наводить ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Цифри щоденних смертей зазвичай вищі у вівторок через затримки реєстрації у вихідні.

Через технічні проблеми сьогоднішні цифри також включають смертельні випадки та випадки захворювання в Уельсі за 72-годинний період.

Проте, загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні сім днів, зросла на 7,8% у порівнянні з попереднім тижнем.

Також зареєстровано ще 40 954 випадки зараження, що трохи більше за вчорашній показник у 36 567 випадків. До сьогодні кількість нових випадків знижувалася чотири дні поспіль.

Загальна кількість випадків, зареєстрованих за останні сім днів, трохи знизилася – на 0,4% – у порівнянні з попереднім тижнем.

Близько 86,5% населення Британії віком від 12 років одержали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а 79,3% одержали дві дози.

Теми: Велика Британіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Велика Британія
Зеленський на докори Воллеса: Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто
"Ми не Amazon": Воллес просить Україну бути більш вдячною за надану допомогу
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн – ЗМІ
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: