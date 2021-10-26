Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии наибольшее количество связанных с коронавирусом смертей с марта

Вторник, 26 октября 2021, 19:28

В Великобритании зарегистрировано 263 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста - это самый высокий ежедневный показатель с 3 марта.

Такие данные приводит ВВС, сообщает "Европейская правда".

Цифры ежедневных смертей обычно выше во вторник из-за задержек регистрации на выходных.

Из-за технических проблем сегодняшние цифры также включают смертельные случаи и случаи заболевания в Уэльсе за 72-часовой период.

Однако общее количество смертей, зарегистрированных за последние семь дней, выросло на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Также зарегистрировано еще 40 954 случая заражения, что немного больше вчерашнего показателя в 36 567 случаев. До сегодняшнего дня количество новых случаев снижалось четыре дня подряд.

Общее количество случаев, зарегистрированных за последние семь дней, немного снизилось - на 0,4% - по сравнению с предыдущей неделей.

Около 86,5% населения Великобритании в возрасте от 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, а 79,3% получили две дозы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
Все новости...
Реклама: