В Британии наибольшее количество связанных с коронавирусом смертей с марта
В Великобритании зарегистрировано 263 случая смерти в течение 28 дней после положительного теста - это самый высокий ежедневный показатель с 3 марта.
Такие данные приводит ВВС, сообщает "Европейская правда".
Цифры ежедневных смертей обычно выше во вторник из-за задержек регистрации на выходных.
Из-за технических проблем сегодняшние цифры также включают смертельные случаи и случаи заболевания в Уэльсе за 72-часовой период.
Однако общее количество смертей, зарегистрированных за последние семь дней, выросло на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей.
Также зарегистрировано еще 40 954 случая заражения, что немного больше вчерашнего показателя в 36 567 случаев. До сегодняшнего дня количество новых случаев снижалось четыре дня подряд.
Общее количество случаев, зарегистрированных за последние семь дней, немного снизилось - на 0,4% - по сравнению с предыдущей неделей.
Около 86,5% населения Великобритании в возрасте от 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, а 79,3% получили две дозы.