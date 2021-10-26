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У Латвії хочуть оголосити мобілізацію медиків через ситуацію з коронавірусом

Вівторок, 26 жовтня 2021, 20:37

Міністерство охорони здоров'я Латвії вже у п'ятницю, 29 жовтня, планує подати уряду запит про оголошення мобілізації.

Про це повідомила на засіданні Кабінету Міністрів керівник центру медицини катастроф Служби невідкладної медичної допомоги Діта Хейберга, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Мобілізація означає, що цілеспрямовано плануються та готуються заходи військової чи цивільної оборони з метою запобігання загрозі державі або ліквідації її наслідків, використовуючи певні людські, матеріальні та фінансові ресурси.

За прогнозами МОЗ, розпорядження про мобілізацію доведеться оголосити вже 2 листопада.

Міністр охорони здоров'я Даніел Павлютс планує подати запит щодо оголошення часткової або місцевої мобілізації людських ресурсів під час НС. Буде визначено спеціальності медперсоналу, на які поширюватиметься мобілізація.

План мобілізації передбачає також збільшення кількості нових ліжок для пацієнтів з Covid-19 до 2500 ліжок та підготовку ще 500 ліжок, якщо показники захворюваності не будуть знижуватися відповідно до прогнозів.

Щоб збільшити можливості лікарень лікувати пацієнтів із Covid-19, Латвія звернулася за підтримкою до Європейського Союзу щодо надання різного медичного обладнання.

Теми: Латвіякоронавірус
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