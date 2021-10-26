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В Латвии хотят объявить мобилизацию медиков из-за ситуации с коронавирусом

Вторник, 26 октября 2021, 20:37

Министерство здравоохранения Латвии уже в пятницу, 29 октября, планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации.

Об этом сообщила на заседании Кабинета Министров руководитель центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и готовятся меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации его последствий, используя определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы.

По прогнозам Минздрава, распоряжение о мобилизации придется объявить уже 2 ноября.

Министр здравоохранения Даниэл Павлютс планирует подать запрос об объявлении частичной или местной мобилизации человеческих ресурсов во время ЧС. Будут определены специальности медперсонала, на которые будет распространяться мобилизация.

План мобилизации предусматривает также увеличение количества новых коек для пациентов с Covid-19 до 2500 коек и подготовку еще 500 коек, если показатели заболеваемости не будут снижаться согласно прогнозам.

Чтобы увеличить возможности больниц лечить пациентов с Covid-19, Латвия обратилась за поддержкой в ​​Европейский Союз о предоставлении различного медицинского оборудования.

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Темы: Латвиякоронавирус
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