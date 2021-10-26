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У Байдена впевнені, що не могли б зупинити "Північний потік-2", а лише відтермінувати

Вівторок, 26 жовтня 2021, 22:14
У Байдена впевнені, що не могли б зупинити Північний потік-2, а лише відтермінувати

Старший радник президента США Джо Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн повідомив, що американський лідер не змінював думки, що "Північний потік-2" є фактором нестабільності для України та Європи, але будучи не в стані завадити його добудові, адміністрація США перемикнула увагу на зменшення негативних наслідків його завершення

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на заяву з сайту Держдепу

Пряма мова Хохстейна: "Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила із усвідомлення, що трубопровід завершено - майже завершено, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили би результат і, можливо, лише відстрочили б його. Тож з огляду не реалії, усвідомлюючи їх, формувалась угода із Німеччиною, яка б дозволила нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США щодо захисту безпеки України, і при цьому реагувати та пом'якшувати негативні ефекти та загрози, які може становити "Північний потік-2".

Деталі: Високопосадовець також наголосив, що Вашингтон перебуває на зв'язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

Хохстейн також заявив, що світ перебуває на порозі переходу до чистішої енергетики та висловив сподівання, що у майбутньому Україна збереже історичну роль в поставках енергоресурсів до Європи.

На думку посадовця, фактором цього стануть інвестиції до України, окреслені спільною заявою США та Німеччини, та інтеграція України до європейської електромережі.

Нагадаємо: 26 жовтня Міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Теми: БайденСШАПівнічний потік-2
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