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У Байдена уверены, что не могли бы остановить "Северный поток-2", а только отсрочить

Вторник, 26 октября 2021, 22:14

Старший советник президента США Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн сообщил, что американский лидер не менял мнения, что "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы, но будучи не в состоянии помешать его достройке, администрация США переключила внимание на уменьшение негативных последствий его завершения

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на заявление с сайта Госдепа

Прямая речь Хохстейна: "Идея достижения совместного заявления с Германией происходила из осознания, что трубопровод завершен - почти завершен, осознание, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и, возможно, только отсрочили бы его. Поэтому, учитывая не реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией, которое позволило бы продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может представлять "Северный поток-2".

Детали: Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что Вашингтон находится на связи с европейскими странами и Украиной относительно поиска механизмов, которые позволили бы облегчить риски, которые могут возникнуть зимой.

Хохстейн также заявил, что мир находится на пороге перехода к более чистой энергетике и выразил надежду на то, что в будущем Украина сохранит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу.

По мнению чиновника, фактором этого станут инвестиции в Украину, обозначенные совместным заявлением США и Германии, и интеграция Украины в европейскую электросеть.

Напомним: 26 октября Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

Темы: БайденСШАСеверный поток-2
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