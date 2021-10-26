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Британський суд відхилив скаргу кремлівських пропагандистів на штраф у 200 тисяч фунтів

Вівторок, 26 жовтня 2021, 22:43

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив скаргу російського каналу RT на рішення суду нижчої інстанції про штраф в 200 тисяч фунтів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні суду.

У грудні 2018 року британський медіарегулятор Ofcom встановив, що відразу в кількох телевізійних програмах RT не дотримувався принципів неупередженості. На цій підставі телеканал, на думку медіарегулятора, має сплатити штраф.

"Наше розслідування показало, що RT не зміг зберегти принцип неупередженості у семи програмах. Також ми були особливо стурбовані частотою порушень правил протягом короткого періоду часу", — пояснювалося на сайті Ofcom.

Представники RT не погодилися з позицією регулятора, тому звернулися до Високого суду Лондона, який, у свою чергу, у березні 2020 року не побачив підстав для задоволення скарги телеканалу.

Згодом до Апеляційного суду Англії та Уельсу надійшла скарга на рішення Високого суду Лондона.

"Суд [перша інстанція - прим. ред.] мав рацію, ухваливши, що примусові заходи, вжиті Ofcom проти RT щодо кожної із програм, були необхідні в демократичному суспільстві на користь захисту прав членів цього демократичного суспільства та телеглядачів RT зокрема", — йдеться у рішенні сера Джеффрі Воса, судді Апеляційного суду Англії та Уельсу.

RT, формально відома як Russia Today, розпочала мовлення на міжнародному рівні в 2005 році, обіцяючи "більш збалансовану картину" Росії. Російське державне інформаційне агентство виходить в ефір англійською, арабською та іспанською мовами і є більш ніж в 100 країнах.

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Теми: Велика БританіяРосіяпропаганда
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