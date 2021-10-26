Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британський суд відхилив скаргу кремлівських пропагандистів на штраф у 200 тисяч фунтів

Вівторок, 26 жовтня 2021, 22:43

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив скаргу російського каналу RT на рішення суду нижчої інстанції про штраф в 200 тисяч фунтів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рішенні суду.

У грудні 2018 року британський медіарегулятор Ofcom встановив, що відразу в кількох телевізійних програмах RT не дотримувався принципів неупередженості. На цій підставі телеканал, на думку медіарегулятора, має сплатити штраф.

"Наше розслідування показало, що RT не зміг зберегти принцип неупередженості у семи програмах. Також ми були особливо стурбовані частотою порушень правил протягом короткого періоду часу", — пояснювалося на сайті Ofcom.

Представники RT не погодилися з позицією регулятора, тому звернулися до Високого суду Лондона, який, у свою чергу, у березні 2020 року не побачив підстав для задоволення скарги телеканалу.

Згодом до Апеляційного суду Англії та Уельсу надійшла скарга на рішення Високого суду Лондона.

"Суд [перша інстанція - прим. ред.] мав рацію, ухваливши, що примусові заходи, вжиті Ofcom проти RT щодо кожної із програм, були необхідні в демократичному суспільстві на користь захисту прав членів цього демократичного суспільства та телеглядачів RT зокрема", — йдеться у рішенні сера Джеффрі Воса, судді Апеляційного суду Англії та Уельсу.

RT, формально відома як Russia Today, розпочала мовлення на міжнародному рівні в 2005 році, обіцяючи "більш збалансовану картину" Росії. Російське державне інформаційне агентство виходить в ефір англійською, арабською та іспанською мовами і є більш ніж в 100 країнах.

Теми: Велика БританіяРосіяпропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба відповів Німеччині та Франції щодо "Байрактарів"

фото, відео"Переговірник" Фірташа, який був у розшуку, відвідував Офіс Зеленського – "Схеми"

фотоFacebook змінила назву

Новини 28 жовтня: Київ у "червоній" зоні, інформаційна атака РФ

фото, відеоУ Харкові ще одна ДТП з "Інфініті" – загинула жінка

фотоШахраю, який зробив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифри

Усі новини...
Велика Британія
У Британії найбільша кількість пов'язаних з коронавірусом смертей з березня
Підозрюваний у вбивстві британського депутата є сином експомічника прем'єра Сомалі
Британія планує прийняти закон, який дозволить "виправляти" рішення ЄСПЛ
Останні новини
03:39
Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ
02:35
На колишнього губернатора Нью-Йорку подали в суд за сексуальні домагання
01:30
Британія викликала посла Франції через риболовецьку суперечку
00:25
В МЗС РФ порівняли військову допомогу Україні з "рушницею, яка вистрілить в останньому акті"
23:46
"Байрактари" ЗСУ на чергуванні вже пів року й готові атакувати – Наєв
23:15
Кулеба відповів Німеччині та Франції щодо "Байрактарів"
22:43
фото, відео"Переговірник" Фірташа, який був у розшуку, відвідував Офіс Зеленського – "Схеми"
22:14
Новини економіки: збиток "Нафтогазу", податкові "скрутки"
22:02
У Польщі на будівництві загинув громадянин України
21:49
Офіційний курс гривні продовжив зміцнення
Усі новини...