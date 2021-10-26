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Британский суд отклонил жалобу кремлевских пропагандистов на штраф в 200 тысяч фунтов

Вторник, 26 октября 2021, 22:43

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил жалобу российского канала RT на решение суда низшей инстанции о штрафе в 200 тысяч фунтов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении суда.

В декабре 2018 года британский медиарегулятор Ofcom установил, что сразу в нескольких телевизионных программах RT не придерживался принципов беспристрастности. На этом основании телеканал, по мнению медиарегулятора, должен заплатить штраф.

"Наше расследование показало, что RT не смог сохранить принцип беспристрастности в семи программах. Также мы особенно обеспокоены частотой нарушений правил в течение короткого периода времени", — объяснялось на сайте Ofcom.

Представители RT не согласились с позицией регулятора, поэтому обратились в Высокий суд Лондона, который, в свою очередь, в марте 2020 не увидел оснований для удовлетворения жалобы телеканала.

Затем в Апелляционный суд Англии и Уэльса поступила жалоба на решение Высокого суда Лондона.

"Суд [первая инстанция – прим. ред.] был прав, постановив, что принудительные меры, принятые Ofcom против RT в отношении каждой из программ, были необходимы в демократическом обществе в пользу защиты прав членов этого демократического общества и телезрителей RT в частности", — говорится в решении сэра Джеффри Воса, судьи Апелляционного суда Англии и Уэльса.

RT, формально известная как Russia Today, начала вещание на международном уровне в 2005 году, обещая "более сбалансированную картину" России. Российское государственное информационное агентство выходит в эфир на английском, арабском и испанском языках и находится более чем в 100 странах.

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Темы: ВеликобританияРосcияпропаганда
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