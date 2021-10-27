Кандидатуру Джемілєва пропонують висунути на Нобелівську премію миру

Кандидатуру нардепа Мустафи Джемілєва пропонують висунути на Нобелівську премію миру.

Джерело: Кримськотатарський активіст, член Меджлісу кримськотатарського народу Абмежит Сулейманов під час форуму Україна 603,7. Херсон "Південь України – Нива Європи" на підпанелі, присвяченій релігійній гармонії та міжетнічній злагоді, цитує Укрінформ.

Пряма мова: "Виставити кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру – це був би такий великий плюс, насамперед для України.

Це лідер кримськотатарського народу, який разом зі своїм народом веде боротьбу в мирний спосіб… за звільнення Криму".

Деталі: За словами Сулейманова, якби керівництво України, Верховна Рада висунули кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру, це означало б підтримку кримськотатарського народу.

Довідково: Мустафа Джемілєв – політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, народний депутат України від фракції партії Європейська Солідарність, з 20 серпня 2014 року до 18 травня 2019 року Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу.