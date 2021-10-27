Кандидатуру Джемилева предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру нардепа Мустафы Джемилева предлагают выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Источник: Крымскотатарский активист, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмежит Сулейманов во время форума Украина 603,7. Херсон "Юг Украины – Нива Европы" на подпанели, посвященной религиозной гармонии и межэтническому согласию, цитирует Укринформ.

Прямая речь: "Выставить кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира – это был бы такой большой плюс, в первую очередь для Украины.

Это лидер крымскотатарского народа, который вместе со своим народом ведет борьбу мирным способом… за освобождение Крыма".

Детали: По словам Сулейманова, если бы руководство Украины, Верховная Рада выдвинула кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира, это означало бы поддержку крымскотатарского народа.

Справка: Мустафа Джемилев – политический и общественный деятель Украины крымскотатарского происхождения, один из проводников крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политический заключенный, народный депутат Украины от фракции партии Европейская Солидарность, с 20 августа 2014 года по 18 мая Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.