Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Forbes визнав Маска найбагатшим в історії людства

Середа, 27 жовтня 2021, 03:54
фото: spacex

Ілона Маска Forbes визнав найбагатшою людиною в історії людства завдяки капіталізації Tesla, яка у понеділок перевищила 1 трильйон доларів.

Джерело: Forbes

Деталі: Як зазначає видання, у понеділок капітал Ілона Маска оцінювався у 271,3 млрд доларів.

Після останнього звіту про прибуток вартість акцій Tesla зросла майже на 13%, укладено понад 16 мільйонів нових опціонів на акції вартістю 16,1 млрд доларів.

Відтак, починаючи з минулої п'ятниці, статки підприємця зросли на 41,7 млрд доларів.

Для порівняння, засновник і колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною, очоливши список із статками приблизно в 201 мільярд доларів.

Засновник Microsoft Білл Гейтс ненадовго досягнув піку у квітні 1999 року, коли його статки перевищили 100 мільярдів доларів,  поправкою на інфляцію, нині це трохи більше 165 мільярдів доларів.

21% акцій Маска в Tesla (з урахуванням кредитних зобов’язань) становить основну частину його статків. Також він володіє міноритарною часткою в заснованій ним у 2002 році компанії SpaceX, яку інвестори оцінили у 74 мільярди доларів.

Незважаючи на статки, Маск не володіє нерухомістю чи іншими цінними активами і живе в орендованому невеликому будинку в Техасі.

Нагадаємо: Наприкінці вересня засновник Tesla Ілон Маск знову став першим у рейтингу найбагатших людей світу - його статки вперше перевищили 200 млрд дол.

Теми: Маск


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 жовтня: Зеленський та "Байрактар", "зелений" список ЄС

фотоУ Києві затримали лобіста шоу-бізнесу на спробі підкупу нардепа-"слуги"

Закупівля неякісних катерів для армії: ДБР каже, що знайшло докази

Зеленський відповів Франції та Німеччині: ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі

США відреагували на "Байрактари" на Донбасі

оновленоКолишній СБівець прийшов до ДБР зізнатись у вбивстві - бюро

Усі новини...
Маск
"Елітний клуб": вартість Tesla перетнула трильйон доларів
Tesla прозвітувала про рекордні виручку і чистий прибуток за третій квартал
Маск може стати першим трильйонером завдяки SpaceX – аналітик Morgan Stanley
Останні новини
22:03
Новини економіки: 10 компаній готові купувати е/е у Росії, НБУ та курс гривні по-новому
21:44
"Кузня на Рибальському" заявила, що ДБР пошкодило їхнє судно
21:28
Новий власник "Більшовика" повинен продати Києву один із цехів за 100 млн – Кличко
21:12
Новини 29 жовтня: Зеленський та "Байрактар", "зелений" список ЄС
20:50
фотоУ Києві затримали лобіста шоу-бізнесу на спробі підкупу нардепа-"слуги"
20:33
фото, відеоЗбитки бюджету на 700 млн: ексзаступнику Тарана повідомили про підозру
20:12
НБУ визначив курс гривні на перший день листопада
19:55
фотоВибух і пожежа в житловому будинку в Італії: є загиблі
19:37
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
19:11
графікРФ пообіцяла збільшити запаси газу в Європі – ціни впали на 18%
Усі новини...