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Forbes визнав Маска найбагатшим в історії людства

Середа, 27 жовтня 2021, 03:54
Forbes визнав Маска найбагатшим в історії людства
фото: spacex

Ілона Маска Forbes визнав найбагатшою людиною в історії людства завдяки капіталізації Tesla, яка у понеділок перевищила 1 трильйон доларів.

Джерело: Forbes

Деталі: Як зазначає видання, у понеділок капітал Ілона Маска оцінювався у 271,3 млрд доларів.

Після останнього звіту про прибуток вартість акцій Tesla зросла майже на 13%, укладено понад 16 мільйонів нових опціонів на акції вартістю 16,1 млрд доларів.

Відтак, починаючи з минулої п'ятниці, статки підприємця зросли на 41,7 млрд доларів.

Для порівняння, засновник і колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною, очоливши список із статками приблизно в 201 мільярд доларів.

Засновник Microsoft Білл Гейтс ненадовго досягнув піку у квітні 1999 року, коли його статки перевищили 100 мільярдів доларів,  поправкою на інфляцію, нині це трохи більше 165 мільярдів доларів.

21% акцій Маска в Tesla (з урахуванням кредитних зобов’язань) становить основну частину його статків. Також він володіє міноритарною часткою в заснованій ним у 2002 році компанії SpaceX, яку інвестори оцінили у 74 мільярди доларів.

Незважаючи на статки, Маск не володіє нерухомістю чи іншими цінними активами і живе в орендованому невеликому будинку в Техасі.

Нагадаємо: Наприкінці вересня засновник Tesla Ілон Маск знову став першим у рейтингу найбагатших людей світу - його статки вперше перевищили 200 млрд дол.

"Українська правда" у Threads

Теми: Маск
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