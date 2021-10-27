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Forbes признал Маска самым богатым в истории человечества

Среда, 27 октября 2021, 03:54
Forbes признал Маска самым богатым в истории человечества
фото: spacex

Илона Маска Forbes признала самым богатым человеком в истории человечества благодаря капитализации Tesla, которая в понедельник превысила 1 триллион долларов.

Источник: Forbes

Детали: Как отмечает издание, в понедельник капитал Илона Маска оценивался в 271,3 млрд долларов.

После последнего отчета о прибыли стоимость акций Tesla выросла почти на 13%, заключено более 16 миллионов новых опционов на акции стоимостью 16,1 млрд долларов.

Следовательно, начиная с минувшей пятницы, состояние предпринимателя выросло на 41,7 млрд долларов.

Для сравнения, основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком, возглавив список с состоянием примерно в 201 миллиард долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс ненадолго достиг пика в апреле 1999 года, когда его состояние превысило 100 миллиардов долларов, с поправкой на инфляцию, сейчас это чуть более 165 миллиардов долларов.

21% акций Маска в Tesla (с учетом кредитных обязательств) составляет основную часть его состояния. Также он владеет миноритарной долей в основанной им в 2002 году компании SpaceX, которую инвесторы оценили в 74 миллиарда долларов.

Несмотря на состояние, Маск не владеет недвижимостью или другими ценными активами и живет в арендованном небольшом доме в Техасе.

Напомним: В конце сентября сснователь Tesla Илон Маск снова стал первым в рейтинге самых богатых людей мира - его состояние впервые превысило 200 млрд долл.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Маск
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