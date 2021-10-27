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Covid в Україні: 22,5 тисячі хворих і 692 померлих за добу

Середа, 27 жовтня 2021, 08:17
Лікарня в Харкові, фото Назарія Мазилюка, УП

За добу 26 жовтня в Україні зафіксували 22 574 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 692 летальних випадки від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 925 осіб, одужали 11 593 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, Telegram Коронавірус_інфо, дашборд РНБО

Деталі: Серед нових хворих 1 532 дитини та 399 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зареєстровано у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416). 

Летальних випадків найбільше у Донецькій (64) і Херсонській (50) областях, Дніпропетровській області і в Києві (54), Сумській області (44), Запорізькій і Полтавській областях (по 43), Харківській області (35).

Тестувань у вівторок зробили 147 563: методом ПЛР – 72 231, методом ІФА – 20 345, ▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 987.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 825 733 осіб, аз них одужали 2 401 705 осіб, померли 65 628 осіб.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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